УЕФА поряза жестоко албанеца, псувал сърби и македонци

Европейската футболна централа УЕФА наложи солидно наказание на албанския национал Мирлинд Даку.

Той няма да може да играе в следващите два мача на балканския тим - този срещу Испания (24 юни) и евентуална среща от осминафиналите на европейското първенство в Германия. За санкцията потвърдиха от футболната федерация на Албания.

Komisioni i Etikës dhe Disiplinës në UEFA ka dalë me një vendim në lidhje me sulmuesin Mirlind Daku, i cili është pezulluar me dy ndeshje dhe do të mungojë kundër Spanjës.



