Неловко в ефир: Масаж на слабините пряко от Париж 2024 (ВИДЕО)

Част от телевизионните зрители на олимпийските игри в Париж със сигурност са се почувствали неловко по време на баскетболния мач срещу 3х3 между САЩ и Полша. Американецът Джимър Фредет получи масаж на доста деликатна зона, а ситуацията попадна в прякото излъчване на двубоя.

По време на таймаут само три минути преди края Фредет направи болезнена гримаса, докато се държеше за слабините. 35-годишният състезател държеше да продължи на всяка цена и се обърна към лекаря на тима. Тя незабавно се отзова и започна да го масажира.

Секунди по-късно кадрите вече бяха публикувани в социалните медии. А видеото е гледано над 10 милиона пъти.

И макар че интервенцията свърши работа и Джимър се върна на игрището, тимът му отстъпи със 17:19. Баскетболът 3х3 участва едва за втори път в олимпийската програма, като първият шампион в историята е Латвия.

Turned on the Olympics & Jimmer Fredette was getting some medical attention. pic.twitter.com/IPQgvF12BH