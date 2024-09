Player 0.0 е първото по рода си виртуално състезание за почитателите на F1® в България, в което най-добрият шофьор е този, който не пие

София, 19 септември 2024 г.: Инициативата Player 0.0 е част от глобалната платформа за отговорна консумация на Heineken®, „Когато шофираш, никога не пий“ (When You Drive, Never Drink), която насърчава отговорната консумация и безопасността на пътя, както в реалния, така и в света на виртуалните състезания. В ролята на посланик на Heineken 0.0, който насърчава отговорната консумация, застава трикратният световен шампион във F1® – Макс Верстапен.

През 2016 г. Heineken® навлиза при моторните спортове и поема сериозен ангажимент към темата свързана с шофирането в нетрезво състояние. Със старта на своята кампания „Когато шофираш, никога не пий“ (When You Drive, Never Drink), брандът използва и партньорството си с F1®, за да достигне до огромната аудитория на този спорт. През годините, посланици на инициативата са били сър Джаки Стюарт и Нико Розберг. От февруари 2023 година Макс Верстапен е официален посланик на Heineken® 0.0 и има водеща роля за промотиране на отговорната консумация.

Инициативата Player 0.0 на Heineken® търси най-добрия шофьор не само като най-бърз, но и като най-отговорен и внимателен на пътя. Виртуалното състезание Player 0.0 кани почитателите на F1® в България в уникална надпревара, която ще се проведе в три фази. Първата – квалификационна, вече стартира и ще продължи до 25.10.2024 г. и има за цел да излъчи най-добрите състезатели, които ще преминат към следващата фаза. 32-мата играчи постигнали най-висок резултат в края на квалификациите ще получат покана за местния финал, където ще се състезават помежду си на симулатори. Те ще се борят за място на световния финал на Player 0.0 в Мадрид (като част от събитието GamerGy 2024), където ще имат възможността да се състезават за титлата „Най-добрият шофьор“ в симулатори със самия Макс Верстапен.

През тази година кампанията на Heineken® беше надградена и с „Най-добрият шофьор“, за да покаже на почитателите на бира, че винаги имат избор – да изберат безалкохолен Heineken® 0.0 или да не шофират. Верстапен е звездата и във видеото съпътстващо кампанията „Най-добрият шофьор“. Фокусът е, че когато трябва някой да закара у дома компанията след вечер навън, то единственият, който може да бъде избран е този, който не е консумирал напитки със съдържание на алкохол.

Heineken® ще продължи да прави ангажиращи кампании, както и да инвестира в подкрепа на отговорната консумация. Повече информация за участие във виртуалното състезание Player 0.0, част от кампанията „Най-добрият шофьор“ в подкрепа на отговорната консумация вижте и тук: https://player00.heineken.com/.

За HEINEKEN:

HEINEKEN е най-международната пивоварна компания в света. Тя е водеща в разработването и маркетинга на премиум бирени и сайдер марки. Водена от марката Heineken®, компанията има впечатляващо портфолио от над 300 международни, регионални, локални и специални марки бира и сайдер. HEINEKEN е отдадена на иновациите, дългосрочните инвестиции в марките, контрол над продажбите и управлението на разходите. Чрез „Brew a Better World“ („Създаваме по-добър свят“), устойчивото развитие е вградено в бизнеса на компанията и добавя стойност за всички заинтересовани страни.

В HEINEKEN работят над 85,000 служители в над 70 държави.

Информация е налична на сайта на HEINEKEN: www.theHEINEKENcompany.com и можете да ни следвате чрез @HEINEKENCorp.

HEINEKEN в България е представена от ЗАГОРКА АД.

За ЗАГОРКА АД, част от корпорация HEINEKEN

Пивоварната на ЗАГОРКА има над 120-годишна история, датираща от създаването на първо пивоварно дружество в Стара Загора. През 1994 г. „Загорка” АД се присъединява към глобалното семейство на HEINEKEN. От тогава до днес компанията се ангажира да развива своя бизнес устойчиво и отговорно чрез платформата си за устойчиво развитие „Създаваме по-добър свят“, като насочва своите усилия в три сфери, в които може да направи положителна промяна: опазване на околната среда, социална отговорност и отговорна консумация.

През 2013 г. МОСВ отличава „Загорка” АД с наградата „Зелена България” за бизнес с цялостен принос за опазване на околната среда. От 2015 г., в три поредни години, ЗАГОРКА печели първите места в конкурс за „Най-зелена компания” в сектора на бързооборотни стоки и е най-зелената и отговорна компания в бирената индустрия, според консуматорите.

Портфолиото на компанията предлага разнообразие от висококачествени продукти, които отговарят на вкуса на взискателния български потребител – Загорка, Heineken, Ариана, Birra Moretti, Amstel, Stolichno, Starobrno и сайдер Крадецът на ябълки. Безалкохолните предложения, които дават възможност за отговорен избор на бира с 0.0% алкохол: Загорка 0.0%, Heineken 0.0 и Vibe by Ариана Радлер 0.0%.

Кампаниите на ЗАГОРКА, в подкрепа на отговорната консумация през годините са „Карай трезво! Когато шофираш, никога не пий.“, „Game Over – Алкохолът не е игра“, „Карай трезво“, “Dance More, Drink Slow”, "Moderate Drinkers Wanted" и др. През 2023 г. ЗАГОРКА подкрепя дейността на Националната информационна линия за зависимости на „АРЗ Солидарност“, с което цели да насърчи отговорната консумация и превенцията от зависимост към алкохол.

За повече информация за компанията и нейните продукти: www.zagorkacompany.bg