Епичен край на велика история: Федерер с Надал в последния си мач

Епичен финал на феноменалната кариера на Роджър Федерер. Швейцарецът ще изиграе последния си професионален мач в петък вечер, а негов партньор на двойки ще бъде най-големият му съперник - Рафаел Надал.

Маестрото вече обяви, че "Лейвър къп" в Лондон ще бъде последният му турнир. Опоненти на тандема Федерер/Надал ще бъдат Франсис Тиафо и Джак Сок.

