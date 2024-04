"Най-големият прелъстител в тура" (ВИДЕО)

Клипът на Григор Димитров и Ализе Лим в мощния звяр Lamborghini след парти в Монако не спира за обикаля социалните мрежи и да вълнува феновете.

"Григор Димитров играе фантастично през последните няколко месеца. А изглежда е в сърцето на нова красавица", пишат в Сърбия.

"Всеизвестно е, че българинът е един от най-големите прелъстители в ATP тура и че вече е бил с Никол Шерцингер и Мария Шарапова, имаше връзка с красивата румънка Мадалина Геня, а сега май е с бившата тенисистка Ализ Лим!

Двамата бяха засечени в Монте Карло да се забавляват. На видеото, публикувано в социалните мрежи, се вижда, че Димитров качва красавицата в своето Ламборджини.

Grigor Dimitrov and Alize Lim spotted together after party night in Monacopic.twitter.com/wVDyuLMMcj