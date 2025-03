Приятел, но и "черна котка"! Гришо взе само 5 гейма на Ноле (ВИДЕО)

Григор Димитров отпадна крачка преди спора за трофея в Маями (САЩ)! Първата ни ракета отстъпи с 0:2 сета (2:6, 3:6) на Новак Джокович в полуфиналите. Двубоят продължи час и 11 минути.

Така българинът допусна 13-ата си загуба в сблъсъка. Гришо има само 1 успех срещу Ноле - от Мадрид през 2013 г. След това носителят на 24 трофея от Големия шлем натрупа вече 11 победи, като последната до днес беше от финала в Париж през 2023 г.

Финалът e под №142 за Джокович на ниво АТР, както и юбилеен 60-ти за него в надпревари от сериите "Мастърс 1000". Олимпийският шампион изравни рекорда на легендата Андре Агаси от 8 класирания на финал в Маями. Само Новак и Роджър Федерер имат 20 последователни сезона с финал в "Мастърс" турнир.

The moment @DjokerNole reached his 142nd career final to move within one victory of his 100th ATP title. #MiamiOpen pic.twitter.com/tAnOmoeKRu