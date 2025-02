Рамо в окото: Огромен скандал в тениса (ВИДЕО)

Огромен скандал разтърси тениса. Той се разрази по време на мача между Белгия и Чили от първия квалификационен кръг по пътя към финалите за Купа "Дейвис".

Шокиращият инцидент се случи по време на решаващия сет от четвъртия двубой - между първите ракети на двете страни Зизу Бергс и Кристиан Гарин. Белгиецът спечели гейма с чудесен минаващ удар, но явно адреналинът му дойде в повече.

Превъзбуденият Бергс се затича, за да отпразнува момента. Но на пътя му се озова Гарин, който получи рамо в лицето и се строполи на земята. Нарочно или случайно - преценете сами.

Чилиецът - бивш четвъртфиналист на "Уимбълдън" - показа, че окото му е подуто и не желае да продължи участието си в двубоя. Съдията на стола обаче не уважи бурните протести на неговия щаб и нареди мачът да продължи.

Гарин отказа да се върне на корта и в крайна сметка беше дисквалифициран след служебен гейм в полза на неговия съперник. Така Белгия се поздрави с успеха, който обаче със сигурност ще остане с горчив привкус.

"Те искаха победата на всяка цена. Не получихме извинение от никого. Нито един човек не се поинтересува дали Кристиан е добре", беснееше капитанът на Чили Николас Ману.

UNBELIEVABLE scenes in this BEL-CHI tie.



Bergs breaks at 5-5 in the 3rd but hits Garin while celebrating.



Chileans wanted a default, umpires disagreed, Garin (eye swollen) refuses to keep playing and gets a game penalty to lose the match (and tie) pic.twitter.com/LOLWijm0Ag