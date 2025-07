Разкриха мрачните тайни на българката, разрушила брака на Хубавата Ана и Швайни

Българката Силва Капитанова, новото гадже на Бастиан Швайнщайгер, има изключително бурно минало зад гърба си. Мнозина смятат, че именно тя е основният виновник за краха на брака на бившата №1 в света на тениса и световния шампион по футбол с Германия.

Разривът в отношенията на Ана Иванович и Бастиан Швайнщайгер, които имат трима сина, все още е централната тема на всички световни медии.

Никой не подозираше, че идиличната връзка ще се разпадне. Швайнщайгер обаче вече е в разгара на нова емоционална връзка. Той беше сниман с нашата сънародничка и изглежда сякаш отдавна е преодолял Хубавата Ана.

Бившата футболна звезда обаче има основания за притеснение, поне ако се вярва на германските медии. Порталът Bunte.de публикува наскоро статия, озаглавена "Тайното минало на новата любов на Швайни", в която журналистите разкриват редица мрачни подробности от живота на българката Силва.

"Родената в Америка българка е майка на две деца и дългогодишна съпруга на предприемач от Майорка, но крие и бурно минало. През деня е българка, която говори свободно немски, грижовна майка, а вечер често се отдава на голямата си страст - танците. Хоби, в което очевидно е намерила щастие преди три години. Тя е имала страстна афера с партньора си по танци - софтуерния инженер Карлос С.

"Връзката им продължи шест месеца. Пикантна подробност - по същото време тя е била омъжена за бащата на децата си. Отношенията между Силва и Карлос обаче не били идеални. Както Bunte.de пише, дори испанската съдебна система трябвало да се намеси.

