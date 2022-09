Симона Халеп си резна носа

Симона Халеп, която през 2013-а спечели Турнира на шампионките в София, си направи пластична операция на носа. Румънката, която наскоро се разведе, предприе нов ход в опит да подобри здравословното си състояние.

Бившата №1е решила да намали големината на носа, а ето какво е обяснението й:

"Привет на всички! Както някои от вас знаят, страдах от проблеми с носа през цялото лято и нещата се влошиха особено сериозно във Вашингтон. Това ми създаваше проблеми с дишането, а през нощта беше особено тежко, защото носът ми напълно блокираше и нямаше как да се състезавам. Единственият вариант пред мен беше да се подложа на пластична операция, за да реша проблема. Използвам възможността, за да благодаря на доктор Даниел Попеску, който извърши интервенцията, както и на анестезиолога си - доктор Улея Алекс. Всичко премина добре, но ще имам нужда от няколко седмици почивка, докато отново мога да се завърна към какъвто и да било род физическа активност. Ще се видим скоро на тенис корта", написа в Twitter Симона, която има 24 титли в кариерата си, от които две от Големия шлем.

