В истинска волейболна битка на нерви Локомотив Новосибирск, воден от българския специалист Пламен Константинов и с диригента на националния отбор Симеон Николов на разпределителния пост, измъкна драматична победа с 3:2 срещу гранда Зенит Казан.

Така серията в полуфиналите вече резултатът е 2:2 – и всичко ще се реши в последния, пети мач в Казан в сряда, 15 април.

На крачка от финала

Двубоят премина през серия от обрати и напрежение до последната топка. Два пъти тимът от Казан излизаше напред в резултата и изглеждаше на крачка от финала, но домакините от Новосибирск отказаха да се предадат. В четвъртия гейм те показаха характер и стабилност в ключовите моменти, за да изравнят мача и да изпратят срещата в тайбрек.

Решителната част започна трудно за гранда от Сибир, който изоставаше с 3:5. Точно тогава обаче дойде моментът на Симеон Николов – мощен сервис разстрои посрещането на съперника, а малко по-късно той спаси почти загубена топка в защита и даде импулс за серия точки, обърнала развоя на гейма. Оттам нататък инициативата премина в ръцете на домакините.

Първи мачбол

При 14:12 Локо стигна до два мачбола. Още първият бе реализиран без колебание – след неточно посрещане на гостите Омар Курбанов сложи точката на мача с решителна контраатака и взриви залата.

Другият финалист вече е ясен – Динамо Москва елиминира Зенит Санкт Петербург с 3-1 победи.