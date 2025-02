Австралия изтръпна заради нацисти в трета футболна дивизия

11 футболни привърженици от Австралия шокираха местната общественост със снимка. Те се оказаха фенове на третодивизионния Норт Гийлог Уориърс. Проблемът е, че те позираха за снимка, вдигайки ръка за поздрав, много наподобяващ нацистки знак.

Кадърът бързо обиколи интернет през социалните мрежи и достигна и до органите на реда. Бърза акция на полицията даде резултат - 8 арестувани, които ще бъдат изправени пред съда. Максималното наказание за такива действия е 12 месеца в затвора. То е придружено и с парична глоба в размер на до 14 000 евро.

Police are investigating a photo allegedly showing a group of soccer fans performing the Nazi salute before a game in Victoria’s southwest. #7NEWS https://t.co/5IkYD5Eehk