Бесният Мареска: Това не е футбол, това е шега! (ВИДЕО)

Световното клубно първенство в САЩ понесе много критики през последните дни. Мениджърът на Челси - Енцо Мареска, също не спести думите си, като определи турнира за "нефутболен" и "шега".

Италианският специалист остана бесен от решението на съдията да прекъсне мача в 86' заради метеорологичните условия. Според медиите, близко до стадиона е паднала мълния. Челси имаше контрол над срещата, преди тя да бъде спряна за близо 2 часа.

Лондончани поведоха в 64' със страхотен гол на капитана си Рийс Джеймс и изглеждаше, че ще продължат към четвъртфиналите спокойно. След подновяването на играта, в добавеното време Бенфика получи право да изпълни дузпа след спорна игра с ръка в наказателното поле от Мало Густо.

Анхел ди Мария бе безкомпромисен от бялата точка, като това е четвърти негов гол от дузпа на световното клубно от четири изпълнения. В продълженията Джанлука Престиани от Бенфика бе изгонен след втори жълт картон за грубо влизане в краката на Левай Коуил.

Това отвори вратите за футболистите на Челси, които след това вкараха 3 безответни гола чрез Кристофър Нкунку, Педро Нето и Кийрън Дюсбъри-Хол.

След края на мача мениджърът на лондонския гранд - Енцо Мареска, разкритикува яростно световното клубно първенство, на което доскоро бе фен. "В продължение на 85 минути контролирахме мача. Не допуснахме нищо. Създадохме достатъчно положения, за да спечелим мача. А след прекъсването играта се промени напълно.

Лично за мен това не е футбол. Вече станаха седем, осем, девет мача, които са прекъснати. Честно казано, мисля, че е шега. Това не е футбол. Не е за нас. Ако спреш 7-8 мача, това означава, че вероятно това не е правилното място за провеждане на този турнир."



Челси ще се изправи срещу Палмейрас на четвъртфиналите, където играе бъдещото им ново попълнение - Еставао. Отборът се завърна в тренировъчната си база в Маями, където пред журналисти Мареска повтори думите си, като добави: "Проблемът е, че когато мачът е прекъснат, това не е футбол. Това е нещо съвсем различно. Мачът бе много добър за нас в продължение на 85 минути. След това имахме двучасова пауза. После започна съвсем различно.

Не беше същия мач. Това е нещо, което е трудно да се разбере. Не е случайно, че в продължение на 85 минути не допуснахме нищо, а след това в продължение на 5 минути допуснахме няколко положения. Защо? Защото започна съвсем различен мач. Не е нормално. Това не е футбол.

Моля, не ме разбирайте погрешно. Това е фантастично състезание. Това е световно клубно първенство. Щастливи сме, че сме в последните осем. Но не е нормално да се прекъсва така мач. На световно първенство колко мача са спрени? В Европа колко? Нула. А тук сме от две седмици и вече са прекъснати 6-7 мача. За мен лично има проблем.

'É UMA PIADA!' O TÉCNICO DO CHELSEA FICOU PISTOLA COM AS PARALISAÇÕES NOS ESTADOS UNIDOS! Enzo Maresca criticou as DUAS HORAS de suspensão na partida contra o Benfica, por conta de situações climáticas na região do estádio, e afirmou que talvez o país não seja o lugar certo… pic.twitter.com/ndDw5rP0jD