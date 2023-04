Бил ли е в по-слаб отбор? Роналдо остава без трофей в Саудитска Арабия

Кристиано Роналдо най-вероятно ще остане без трофей този сезон. Ал Насър отпадна за Купата на Саудитска Арабия след 0:1 от Ал Уахда.

Португалецът записа цял мач и една греда, а победителите играха 40 минути с човек по-малко на терена след като бе изгонен техен футболист.

Още на полувремето Роналдо изля гнева си върху треньорския щаб и съотборниците си. Не стана ясно какво точно казва звездата, но по реакцията му можеше да се заключи, че именно там е намерил виновника за лошия резултат.

Cristiano Ronaldo fumes at his own bench as Al-Nassr go in behind at half-timepic.twitter.com/gC3nzkgTzR