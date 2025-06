Бивш ас на Арсенал в затвора за трафик на дрога

Бившият играч на Арсенал Джей Еманюел-Томас бе осъден на 4 години затвор за контрабанда на наркотици на стойност 600 000 паунда във Великобритания. Нападателят бе арестуван с 2 куфара, съдържащи около 60 кг канабис на летище Станстед.

Според полицията, той е бил посредник между наркодилърите на Острова и доставчиците от Тайланд и се смята, че е имал "значителна роля" в разпространението на дрогата.

34-годишният Еманюел-Томас получи присъда от 4 години, след като сам се призна за виновен. Съдия Александър Милс сподели, че той повече няма да бъде известен като футболист. "Ще бъдеш известен като престъпник. Професионален футболист, който е пропилял всичко".

В Кралския съд в Челмсфорд е станало ясно, че наркотиците са били внесени от приятелката на англичанина - Ясмин Пьотровска. Стана ясно, че той я е използвал, за да може да финализира сделката и че тя не е първата жена, която е била излъгана от бившия футболист.

