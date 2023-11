Жесток бой между фенове на Флуминензе и Бока на "Копакабана" (ВИДЕО)

Невиждан хаос доведе до намесата на армията в Бразилия в навечерието на финала за Копа Либертадорес.

Бразилският Флуминензе и аржентинският Бока Хуниорс ще спорят за трофея в Рио утре вечер, където се очакват над 100 000 фенове на двата отбора.

Военните извършиха десетки арести и се наложи да използват водни оръжия, гумени куршуми и сълзотворен газ, за да въдворят ред на прочутия плаж "Копакабана".

Horrific scenes, CONMEBOL has to do something. pic.twitter.com/Ta0Q6oC9dq

За капак, в Рио по същото време има и концерт на "Ред Хот Чили Пепърс", което по данни от местните власти ще събере в града около половин милион души за двете събития.

От видеа в социалните мрежи се вижда как голяма група мъже атакува стоящите спокойно на плаж "Копакабана" фенове на гостите.

#WATCH : Another video of Brawl breaks out on Copacabana Beach between rival Boca Juniors and Fluminense fans ahead of Copa Libertadores final.#CopacabanaBeach #BocaJuniors#Boca #CopaLibertadores #latestnews #BREAKING #Brazil #Fluminense#RiodeJaneiro pic.twitter.com/H7YRYFZXKr