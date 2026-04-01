Босна шокира Италия, "адзурите" пропускат трети пореден мондиал

Без Италия на трети пореден мондиал! "Адзурите" - четирикратни световни шампиони, се провалиха в плейофите за трети пореден път, след като загубиха от Босна и Херцеговина с 1:4 след дузпи.

В редовното време и продълженията в Зеница мачът завърши 1:1.

На ст. Билино Полйе, "Скуадрата" поведе в 15' чрез Мойс Кийн, но остана с 10 души малко преди почивката заради директен червен картон на Алесандро Бастони, извършил нарушение като последен в защита.

През второто полувреме домакините доминираха и изравниха в 79' чрез влезлия като резерва Харис Табакович. Голът премина щателна проверка с VAR заради съмнение, че Джанлука Манчини е бил фаулиран. В крайна сметка реферът Клеман Тюрпен посочи центъра, за радост на публиката.

Стигна се до продължения, в които фаворитът удържа на мощния босненски натиск.

Кошмар пореден

При дузпите обаче за Италия не реализираха Франческо Пио Еспозито и Браян Кристанте, а само Сандро Тонали бе точен. За Босна и Херцеговина Бенямин Тахирович, голмайсторът Табакович, Керим Алайбегович и Есмир Байрактарович отбелязаха за крайното 4:1 и пратиха в екстаз сънародниците си.

Така Италия е единственият световен шампион, който ще липсва на финалите в САЩ, Канада и Мексико това лято. "Адзурите" не успяха да преодолеят плейофите и през 2022 г. - поражение с 0:1 от Северна Македония насред Палермо в полуфиналите, както и през 2018 г. - 0:1 и 0:0 с Швеция в спора за място на мондиала.

Босна и Херцеговина отива в група 2 на световното първенство, където са още един от домакините - Канада, Швейцария и Катар. За Един Джеко и компания това ще бъде първо участие на мондиал от 2014 г. насам, когато отпаднаха в основната фаза, завършвайки на трето място в група с бъдещия финалист Аржентина, Нигерия и Иран.

Останалите резултати от финалните плейофи в Европа

*Швеция - Полша 3:2 (1:0 - Антъни Еланга 19', 1:1 - Никола Залевски 33', 2:1 - Густаф Лагербиелке 44', 2:2 - Карол Швидерски 55')

Косово - Турция* 0:1 (0:1 - Керем Актюркоглу 53')

*Чехия - Дания 1:1 в редовното време (1:0 - Павел Сулц 3', 1:1 - Йоаким Андерсен 72'), 2:2 след продълженията (2:1 - Ладислав Крейчи 100', 2:2 - Каспар Хьог 111'), 3:1 при дузпите