Чистка в Юнайтед - Тен Хаг гони 13 футболисти

Летният трансферен прозорец може да донесе много промени в редиците на Манчестър Юнайтед.

Въпреки че тимът спечели третото място през миналия сезон и за разлика от миналия сезон ще играе в Шампионската лига, е ясно, че феновете очакват повече от това.

Английските медии пишат, че мениджърът Ерик тен Хаг е поставил в трансферния списък цели 13 футболисти, на чиито услуги не възнамерява да разчита през следващия сезон.

"Червените дяволи" трябва да генерират приходи от около 150 милиона евро от продажби на играчи, като се вземат предвид разпоредбите на финансовия феърплей.

На Джейдън Санчо му е сложена цена от 50 милиона евро, а на Антони Марсиал - 30 милиона евро.

Юнайтед няма да има нищо против да продаде Хари Магуайър, Скот Мактоминей и Дийн Хендерсън, ако дойдат подходящите оферти за тях, а Ван де Бек, Фред, Антони Еланга, Ханибал Мейбри, Алекс Телес, Ерик Бейли, Зидан Икбал и Брандън Уилямс също са на тезгяха.

Нидерландският специалист би искал да подсили отбора си в халфовата линия и атаката, а също така търси още един вратар освен Де Хеа.

Sancho £45m

Maguire £40m

McTominay £40m

Martial £25m

Henderson £20m

Van de Beek £20m

Fred £20m

Henderson £20m

