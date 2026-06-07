Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Ериксен в безсъзнание! Дания - Украйна прекратен! Пет години след сърдечния арест на Евро 2021

Кристиан Ериксен загуби съзнание по време на контролата срещу Украйна. Датският полузащитник беше незабавно обграден от медицински екипи, които му оказаха спешна помощ директно на терена.

Terrible : Christian Eriksen s'est écroulé au sol face à l'Ukraine en amical...



On espère que c'est vraiment rien de grave.



(@ZoryaLondonsk) pic.twitter.com/QFEWEyHSAP — Instant Foot (@lnstantFoot) June 7, 2026

Ситуацията предизвика напрежение и тревога сред всички на стадиона. Играчите от двата отбора се подредиха около него, докато лекарите се бореха за стабилизирането му.

Ериксен се изправи след 15 минути и получи аплодисменти от публиката в Одензе. Той напусна терена, придружен от съпругата си, под аплодисментите на публиката.

От датската футболна асоциация написаха кратко: „Кристиан Ериксен е в съзнание и се справя добре при тези обстоятелства.“

Припомня се, че през 2021 г. датският халф получи сърдечен арест по време на загубата с 0:1 от Финландия на европейското първенство. По-късно му беше поставен имплантируем кардиовертер-дефибрилатор (ICD), който следи сърдечния му ритъм.