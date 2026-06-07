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Ериксен в безсъзнание! Дания - Украйна прекратен!

Пет години след сърдечния арест на Евро 2021

Ериксен в безсъзнание! Дания - Украйна прекратен!
 

Кристиан Ериксен загуби съзнание по време на контролата срещу Украйна. Датският полузащитник беше незабавно обграден от медицински екипи, които му оказаха спешна помощ директно на терена.

Ситуацията предизвика напрежение и тревога сред всички на стадиона. Играчите от двата отбора се подредиха около него, докато лекарите се бореха за стабилизирането му.

Ериксен се изправи след 15 минути и получи аплодисменти от публиката в Одензе. Той напусна терена, придружен от съпругата си, под аплодисментите на публиката.

От датската футболна асоциация написаха кратко: „Кристиан Ериксен е в съзнание и се справя добре при тези обстоятелства.“

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Припомня се, че през 2021 г. датският халф получи сърдечен арест по време на загубата с 0:1 от Финландия на европейското първенство. По-късно му беше поставен имплантируем кардиовертер-дефибрилатор (ICD), който следи сърдечния му ритъм.

 

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