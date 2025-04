Фен си татуира изгонен от Юнайтед (ВИДЕО)

Полузащитникът на Наполи Скот Мактоминей се радва на един от най-добрите сезони в кариерата си и е обичан от неаполитанските фенове. Но един от привържениците издигна любовта си към шотландеца на друго ниво.

Мактоминей премина в Наполи през миналото лято от Манчестър Юнайтед, където не успя да намери своята позиция на терена и бе считан от много фенове за излишен в състава на Ерик Тен Хаг.

Треньорът на "небесносините" Антонио Конте обаче реши да даде шанс на 28-годишния халф и плати за него почти 26 млн. паунда. Откакто акостира на "Естадио Диего Армандо Марадона", Мактоминей се намира в страховита форма.

На сметката си той има 12 гола и 4 асистенции в 35 мача през сезона и е една от главните фигури в отбора на Наполи, който е на път да спечели Серия "А".

Феновете в Неапол създадоха т.нар. "Мактоминей мания", която вече обхвана целия град. Дори има и пица, кръстена в негова чест. Но един фен успя да надмине всички други, като татуира името и номера на шотландския национал на десния си крак.

Napoli fans are getting Mctominay tattoo’s



They used his new nickname: Mcfratm pic.twitter.com/YrPDysG2zS