Футболист се самоуби, след като отбор не поднови договора му

Аржентинският футболист Самуел Ребойо се самоуби, след като отборът му "Атлетико Алдосиви" реши да не поднови договора му.

Младежът пристигна в тима през миналия сезон и изигра няколко мача с резервния отбор в четвърта лига, но ръководството го посъветва да си търси нов клуб след края на сезона. 20-годишният футболист, който очакваше да подпише първия си професионален договор с аржентинския елитен тим, не успя да преживее новината.

Desde el Club Atlético Aldosivi lamentamos profundamente el fallecimiento del jugador Samuel Rebollo, quien formó parte de la institución durante el último año. pic.twitter.com/klDbauRkIo — Club Atl. Aldosivi (@clubaldosivi) November 10, 2022

„Съжаляваме за смъртта на Самуел, играч, който беше част от нашия клуб миналата година. Ръководство, треньори, колеги и приятели ще го помнят като страхотен човек, който винаги е бил отдаден на отбора“, съобщиха от отбора от Мар дел Плата.