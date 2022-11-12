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Футболист се самоуби, след като отбор не поднови договора му

Трагедия в Аржентина

Аржентинският футболист Самуел Ребойо се самоуби, след като отборът му "Атлетико Алдосиви" реши да не поднови договора му.

Младежът пристигна в тима през миналия сезон и изигра няколко мача с резервния отбор в четвърта лига, но ръководството го посъветва да си търси нов клуб след края на сезона. 20-годишният футболист, който очакваше да подпише първия си професионален договор с аржентинския елитен тим, не успя да преживее новината.

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„Съжаляваме за смъртта на Самуел, играч, който беше част от нашия клуб миналата година. Ръководство, треньори, колеги и приятели ще го помнят като страхотен човек, който винаги е бил отдаден на отбора“, съобщиха от отбора от Мар дел Плата.

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Трагедия в Аржентина

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