Гавра с Манчестър Юнайтед на метри от "Олд Трафорд"

Проблемите на Манчестър Юнайтед от началото на сезона следват един след друг. От неубедителната игра, през лоши резултати, несигурност в собствеността, та дори теч на стадиона.

В началото на октомври покривът на "Олд Трафорд" показа нагледно, че е далеч от най-доброто си състояние, като по време на мач солидно количество вода, породено от обилните валежи, директно се изливаше върху главите на хората.

Това, в комбинация със слабата игра в защита, донесе рекламен хит от страна на компанията Checkatrade. Сайтът помага на потребителите да намерят подходящ майстор за всякакъв вид ремонти - покриви, канализация, електричество, боядисване.

Ето защо от там решиха да вземат под наем билборд в близост до "Олд Трафорд" и да напишат Leaky roof, leaky defence (превод "течащ покрив, пропусклива защита") - "Има неща, които дори Checkatrade не може да поправи". От компанията визират възможността да се справят с течащия покрив, но за отбраната на "червените дяволи" няма какво да направят.

В социалните мрежи болшинството фенове приеха добре шегата на гърба на отбора, но други използваха случая да напомнят на ръководството, че клубът върви надолу.

