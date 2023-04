Грозно: Роналдо се хвана за слабините след викове за Меси (ВИДЕО)

Кристиано Роналдо изхаби доста нерви в последния мач на АЛ Насър в елита на Саудитска Арабия. Португалецът и компания отстъпиха при визитата си на шампиона Ал Хилал с 0:2 в среща от 25-ия кръг.

Това не се хареса на нападателя, който се отличи с груба проява по време на срещата. Португалският национал повали един от играчите на домакините, заради което получи жълт картон в 57-та минута, но постъпката му след края на двубоя привлече още по-сериозно внимание.

Ronaldo's reaction in today's game when the opponent's fans were chanting Messi's namepic.twitter.com/5GNOQREnCA