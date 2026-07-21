Световен футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Христо Стоичков скърби: Съдбата те прати на последния ми мач за България Почивай в мир, Кевин Кийгън!

Легендата на българския футбол Христо Стоичков изрази тъгата си от кончината на великия английски футболист Кевин Кийгън. Вчера носителят на "Златната топка" за 1978 и 1979 година почина на 75-годишна възраст след боледуване от рак.

"Ти беше един от моите идоли! Един от хората, които ме вдъхновиха да мисля само за футбол! Съдбата те прати да бъдеш треньор на Англия в последния ми мач за България! На Българска армия! Заедно с Димитър Пенев и Йохан Кройф! Почивай в мир, Кевин Кигън!", написа Стоичков във Фейсбук.

Въпросният двубой, който Камата визира, е европейската квалификация между България и Англия на 9 юни 1999 г, която завършва при равенство 1:1. Тогава именно капитанът Стоичков асистира за гола на Георги Марков веднага след като Алан Шиърър дава аванс на "Трите лъва".

Ливърпул и Нюкасъл

С най-големите си успехи като мениджър в Нюкасъл и като футболист в Ливърпул, Кийгън изгради успешна кариера, която включва три титли от Първа дивизия, една Купа на Англия, една Купа на европейските шампиони и две Купи на УЕФА, както и две титли от Бундеслигата между 1968 и 1984 година.

Сочен като много силен и непредвидим нападател, Кевин Кийгън блестеше със страхотна скорост и умения с топката. Той формира страхотен нападателен тандем с Джон Тошак и беше в основата на проспериращия отбор на Ливърпул през 70-те години на миналия век под ръководството на Бил Шенкли и Боб Пейсли.

Син на миньор

Като мениджър, Кийгън изведе Нюкасъл от второто ниво във Висшата лига и до най-доброто им второ място в историята, спечелвайки прякора „Крал Кев“, и подписа с някои от най-емблематичните играчи на клуба, включително Алън Шиърър.

Роден през 1951 г. в Армторп (Донкастър) и син на миньор, Кийгън е разказвал историята за това как е използвал количката на брат си като врата, където е упражнявал прецизността на своя удар. Макар че баща му да е бил винаги фен на Нюкасъл, тъй като са се преместили преди раждането на Кийгън, той ще израсне страстно подкрепяйки местния Донкастър Роувърс.

Друга част от романтичния му път и различно от модерните днешни играчи, Кийгън не е продукт на елитна академия. Той започва да играе за Скънторп като аматьор, след като местният тим го е селектирал от регионалните лиги. През 1968-а година обаче дебютира срещу Питърбро и още през първия сезон записва 29 мача, за да даде началото на страхотна кариера.