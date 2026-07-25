Изхвърлиха я от футзала за 5 години заради жестокост (ВИДЕО)

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В Бразилия не си поплюват
Скандал в женския футзал в Бразилия! Футболистка на Ресеняс беше отстранена от спорта за 5 години, след като прояви жестокост срещу съперничка от РДЖ Спорт по време на двубоя от градския шампионат на Еузебио, щат Сеара.
През втората част на двубоя побойничката събори противничка и остана недоволна от отсъдения фал. Впоследствие започна да рита в главата повалената.
Докато футболистки от двата тима опитваха да я озаптят, друга футболистка получи удар в лицето.
Двубоят беше спрян незабавно, а след това се доигра, като РДЖ Спорт се наложи с 1:0.
От кметството на Еузебио обявиха, че футболистката е със спрени права за 5 години.
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