Юнайтед извади 30 млн. евро за датски национал от Лече (ВИДЕО)

Първо попълнение в Манчестър Юнайтед откакто начело на тима е Рубен Аморим! "Червените дяволи" извадиха 30 млн. евро плюс 5 под формата на бонуси за датския национал Патрик Доргу.

Левият бек идва на "Олд Трафорд" след силен полусезон с екипа на италианския Лече. Доргу записа 3 гола и асистенция в 21 мача за първия клуб на Валери Божинов в Италия.

Patrick Dorgu to Manchester United, here we go! Verbal agreement in place with Lecce, documents to be checked in next 24h.



Fee will be €30m plus €5m in add-ons not guaranteed.



Long term contract agreed days ago with the player…



…and first signing for Rúben Amorimpic.twitter.com/YZkKX4YnHp