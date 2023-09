"Мачът на надеждата": Гари Кейхил

Роден на 19 декември 1985 г. в Дронфийлд (Англия), централният бранител играе последователно за Астън Вила, Бърнли, Шефийлд Юнайтед, Болтън, Челси, Кристъл Палас и Борнемут.

Отбелязва 31 гола в общо 459 мача в професионалната си кариера.

В отбора на сезона във Висшата лига е за: 2013/2014, 2014/2015 и 2016/2017

Отборни успехи на Кейхил, постигнати с Челси:

2 x Висша лига: 2015, 2016

2 x ФА Къп: 2012, 2018

1 x Купата на лигата: 2015

1 x Шампионската лига: 2011/12

2 x Лига Европа: 2012/13 и 2018/19

Любопитен факт: Кейхил обожава животните и според него няма нищо по-успокояващо от това след мач да седнеш пред телевизора с кучето си.

Take a look at my latest IG post to enter a great competition with @England and @Deliveroo https://t.co/sJ53obpges pic.twitter.com/hVYaA8JInS