Моуриньо за Роналдо във Фенербахче: Просто е смешно

Жозе Моуриньо отрече възможността Кристиано Роналдо да премине във Фенербахче.
"Новината за трансфера на Кристиано Роналдо във Фенербахче е просто нелепа.
Смешно е! Кристиано може да дойде в Истанбул да хапне, защото е точно по средата на пътя между Саудитска Арабия и Португалия.
Или може би ще дойде при стария си приятел Жозе, можем да хапнем в моя хотел!", обясни с усмивка селекционерът на Фенербахче.
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