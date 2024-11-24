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Моуриньо за Роналдо във Фенербахче: Просто е смешно

"Може да дойде просто да хапнем"

Жозе Моуриньо отрече възможността Кристиано Роналдо да премине във Фенербахче.

"Новината за трансфера на Кристиано Роналдо във Фенербахче е просто нелепа.

Смешно е! Кристиано може да дойде в Истанбул да хапне, защото е точно по средата на пътя между Саудитска Арабия и Португалия.

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Или може би ще дойде при стария си приятел Жозе, можем да хапнем в моя хотел!", обясни с усмивка селекционерът на Фенербахче.

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