Непознат завеща половината си наследство на Неймар (СНИМКА)

31-годишната звезда на Бразилия и ПСЖ - Неймар, е в полезрението на обществеността през последните няколко дни, като първо изневери на бременната си приятелка, а след това й се извини в Instagram. После арестуваха баща му и това далеч не е всичко.

30-годишен мъж е оставил част от наследството си (близо половината) на футболиста. Въпреки никога не са се срещали и не се познават.

В социалните мрежи се появи част от завещанието, като се твърди, че документът е истински и че човекът, който очевидно обожава бразилеца, е решил да му благодари по този начин. "В това завещание, като последно желание на подписалия, което е в съответствие със закона, се посочва, че той ще остави част от имуществото на Неймар".

A 30 year old man in Brazil included Neymar in his will, which includes all of his assets pic.twitter.com/g6lj0A3D0f