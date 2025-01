Официално: Неймар се отказа от 65 милиона долара

Неймар официално се раздели със своя тим Ал Хилал. Това обявиха от клуба от Саудитска Арабия с официално съобщение в сайта и в профилите в социалните мрежи. Тази стъпка е очаквана, въпреки че бразилецът бе един от най-желаните футболисти през 2023 г., когато започна арабското му приключение.

Някога талант, сега по-известен заради любовните си връзки, качените килограми и множеството контузии, Неймар ще се завърне в родината си, за да се присъедини към Сантос, където започна кариерата му в мъжкия футбол през 2009 г. Трансферът е на финалната права, твърдят световноизвестни журналисти, като Фабрицио Романо. А за Неймар това ще е възможност да прекарва повече време със семейството си, което скоро ще се увеличи с още едно дете.

Прекратяването на договора на Неймар означава, че той доброволно се отказва от 65 млн. долара. Толкова трябваше да получи, ако бе останал в Ал Хилал до края на контракта - август 2025 г.

Иначе бразилецът се подписа преди 2 години под договор, който му гарантира 150 млн. евро на година.

Също така Сантос няма да се налага да плаща и освобождаващата му такса от 90 млн. евро.

Neymar Jr back to Santos, story confirmed and HERE WE GO!



Al Hilal have terminated Ney's contract with immediate effect as the Brazilian will now travel for medical and sign in as new Santos player.



Back to Santos, back to Vila Belmiro.



Ney volta pra casa.