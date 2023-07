Почина първият футболист за 1 млн. паунда

На 69-годишна възраст почина бившият английски национал Тревър Франсис. Новината съобщиха от Нотингам Форест. Франсис е двукратен европейски шампион с тима от Източен Мидландс, както и първият, който прави трансфер на Острова за 1 млн. паунда.

Кариерата му започва в Бирмингам, след което преминава през Нотингам Форест, Манчестър Сити, Сампдория, Аталанта и Глазгоу Рейнджърс. Като треньор е водил Куинс Парк Рейнджърс, Шефилд Уензди, Бирмингам и Кристъл Палас.

