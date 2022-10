Разследват националки на Ирландия заради ИРА

От УЕФА стартираха разследване на футболни националки на Ирландия заради песен, в която се споменава ИРА. Инцидентът е от двубоя с Шотландия, спечелен от "зелените" с 1:0 и осигурил на страната първо участие в световно първенство при жените.

Видео, публикувано в социалните мрежи след успеха, показва как тимът скандира лозунг в подкрепа на паравоенната ирландска републиканска армия (ИРА), която се стреми да сложи край на британското управление в Северна Ирландия.

Мениджърът на ирландския отбор Вера Пау и футболната асоциация на страната се извиниха за инцидента.

THE Republic of Ireland's women's team in their Hampden dressing room room last night singing IRA songs. Clearly they support Irish terrorists.



Any condemnation from the SNP yet?



Are the police going to investigate? pic.twitter.com/hvQWD1z2EC