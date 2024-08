Скандал! 13-годишен син на футболна звезда подкара Порше

13-годишният Яго Силва, син на известния бразилски футболист Тиаго Силва, беше заснет да шофира скъпото Порше на баща си из улиците на Лондон.

За да влоши нещата, гордата майка на Бела Силва засне момчето, докато шофира и публикува видеото в социалните мрежи.

За щастие улицата бе безлюдна, докато момчето караше колата, така че не се стигна до нежелани ситуации.

Съпругата на Силва попадна под ударите след шокиращото съобщение. Тя срещна напълно основателен хейт от страна на обществото, затова реши да изтрие видеото от историята си в Instagram.

