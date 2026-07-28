Световен футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация "Скъпи, намери си работа!": Уанда Нара поиска четвърт милион за себе си от Икарди Сапунената опера продължава!

Ще приключи ли някога драмата между Мауро Икарди и Уанда Нара? Шансовете намаляват при всяка среща на футболиста и бившата му половинка, която му бе и мениджър, в съда.

Разлъката дойде изненадващо след като изкусителната блондинка обяви, че Икарди ѝ изневерява през 2021 г., а след кратък период на сдобряване, година по-късно започна процедурата по развод.

Раздялата между бившия ас на Интер, ПСЖ и Галатасарай вече е във фаза, в която се дели имущество и се определя издръжка. А в не Уанда не действа на дребно! Пред италианския съд красавицата е поискала 250 000 евро обезщетение за себе си, по 65 000 евро за дъщерите им, които са две, както и покриване на месечен разход от 100 000 евро.

В Италия

Добрата новина за Икарди е, че делото се гледа в съда в Италия, който на две инстанции е отхвърлил искането.

"На 1 юни 2026 г. съдията отхвърли тези скандални твърдения. Недоволни от решението и решени да продължат да вземат парите ми, те обжалваха решението. На 27 юли 2026 г. италианските съдилища взеха кристално ясно решение – жалбата беше обявена за недопустима. Това на практика слага край на всички искове и претенции. Остава само една последна стъпка, преди решението за развод да бъде окончателно постановено.", пише футболистът.

Уанда и Икарди станаха официално семейство през 2014 г. не без друга драматична развръзка.

Преди да започне връзка с Икарди, Нара бе омъжена за Макси Лопес - негов съотборник тогава в Сампдория. От първия си брак аржентинката има двама сина, а с Лопес заровиха томахавката наскоро. Преди това той и Икарди очевидно изпитваха напрежение и дори не се поздравяваха на терена.

Версията на Нара

Очаквано аржентинката не замълча след публикацията на Икарди за отхвърлената жалба.

Тя категорично заяви, че в твърдението на футболиста няма нищо вярно, като първо следва официалният развод, а след това определяне на обезщетенията и издръжките.

"Днес италианският съд постанови, че първо трябва да излезе решението за развода, а след това да се определи издръжка. Все пак аз имам работа, а отсрещната страна - не. Но пък по всички закони, имам право на това обезщетение.

Снимка: Instagram

Скъпи, просто си намери работа и спри да мислиш за мен по време на почивката си. Помисли за дъщерите си, които почват училище на 3 август и са разстроени, че си им отнел това, което най-много искат", написа Нара, след което разказа, че Икарди продължава да ѝ създава трудности при пътуване и да не пуска момичетата да отидат в Аржентина с майка си.

Договорът на Икарди с Галатасарай изтече преди дни. 33-годишният футболист все още не е обявил къде ще продължи кариерата си.