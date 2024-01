СМЕЛ-Горан Ериксон. Крил от близките си за рака цяла година

Свен-Горан Ериксон е пазил в тайна диагнозата си - рак в терминален стадий - в продължение на цяла година. Той предпочел да прекара въпросното време възможно най-близо до семейството и приятелите си.

75-годишният треньор съобщи ужасната новина по време на интервю за шведско радио. Бившият селекционер разкри, ме е получил инсулт по време на крос миналата година. По-късно бил диагностициран с нелечим рак на панкреаса. Лекарите му обяснили, че в най-добрия случай му остава година живот.

Ериксон е пазел тежката тайна от февруари миналата година. Наскоро той организира мащабна коледна вечеря за цялото си семейство. А тя може би ще се окаже последната му.

"Мислех, че съм напълно здрав. Но докато тичах близо до дома си, припаднах. Децата ме заведоха в болницата и се оказа, че съм получил пет малки инсулта. Лекарите ме успокоиха, че няма проблем, защото съм се възстановил напълно", разказа Свен-Горан пред Би Би Си.

