Спряха мач в Италия, звезда на Рома е в болница (ВИДЕО)

Кошмар в Италия! Мачът между Удинезе и гостуващия Рома от 32-ия кръг на Серия "А" беше прекъснат в 83' заради колабирал играч на терена.

Централният бранител на римските "вълци" Еван Ндика се строполи на терена в 71', което наложи спешна намеса на медицинските екипи на стадиона.

Футболистът беше изнесен на носилка и откаран в най-близката болница, а двата щаба решиха двубоят да бъде прекъснат.

The game between Udinese and Roma has been called off following a medical incident involving Evan Ndicka



