Супергероят Меси дебютира със специален екип

Лионел Меси става супергерой след преминаването в Интер Маями. Седемкратният носител на "Златната топка" ще дебютира за новия си тим в специален екип, избработен след колаборация между американския клуб и комиксовия гигант Marvel.

Toва обявиха от Интер Маями, който ще си партнира и с Adidas.

Очаква се световният шампион да направи официалния си дебют на 21 юли, когато Интер се сблъсква с мексиканския Крус Асул в турнира за Купата на лигата. В момента аржентинецът се наслаждава на ваканцията си в родния Росарио, след като спечели титлата във Франция с Пари Сен Жермен и изведе страната си с капитанската лента в контролите с Австралия и Индонезия.

With great collabs come great soccer jerseys.



Keep an eye out for the limited edition Adidas x Marvel x #InterMiamiCF drops throughout the summer.@adidasfootball x @Marvel x @MLS pic.twitter.com/upTCNWv44q