Световен футбол Публикувано в Борислава Стаменова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Това е футболистът, продаден за 15 килограма наденица И не е единственият!

Футболът е не само спортен, но и социален феномен, а доказателството е в милионите фенове и хилядите човешки истории.

Сред тях е и тази на румънския футболист Мариус Чоара.

Той може да няма звездна кариера, но вероятно е единственият, чиято трансфера цена е платена в... наденици.

Не се гордее

Чоара бе трансфериран през 2006 г.

Той премина от четвъртодивизионния УТА в Регал Хорния във втора дивизия.

Клубът платил за услугите му... 15 килограма свинска наденица.

Всъщност това била седмичната дажба за бившия клуб на Чоара, за да може новият му отбор да го картотекира.

Самият футболист обаче не успя да преживее подигравкие и много бързо се отказа от кариерата си.

"Прекрачиха границата с шегата за надениците! Казваха, че така ще получа повече от германците в отбора, но мен това ме обиди. Затова си прекратих карерата и отидох в Испания, за да работя във ферма", коментира след години Чоара.

Скариди, бира, сладолед

Очаквано, румънецът е част от елитна компания футболисти, купувани за стоки. Малко са тези, които могат да се похвалят, че са били част от тези сделки.

През 2000 г. Кенет Кристиансен е част от сделката между отборите от трето ниво на футбола в Норвегия Виндбярт и Флекерой. Новият му клуб спази традицията и го откупи за 75 кг скариди - толкова бе неговото тегло.

"Нямах представа дали се шегуват. Президентът на бившия му клуб Виндбярт заяви, че държи на скаридите и ние им пратихме. Все пак имахме доста", коментираха тогава от Флекерой.

През 1921 г. Ърни Бленкиншоп от пълен аматьор става футболист на Хъл Сити. Новият му клуб не може да се похвали със сериозни финансови възможности, затова прави офертата към скромния Кудуорд Юнайтед – 100 паунда и буре с бира.

Сделката е добра, а Бленкиншоп след това достига и до Ливърпул.

Няколко години по-късно Манчестър Юнайтед успява да откупи Хю Маклинахан за... два хладилника сладолед. Те са дарени от тогавашния помощник-треньор.