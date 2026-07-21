Световен футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Уринира край скамейката - изгониха го преди мача Пореден футболен куриоз от терените на Бразилия

Куриоз от футболна Бразилия. Нападателят Микаел от местния клуб Сан Жозе беше изгонен с червен картон още преди началото на мач със Сао Каетано за Копа Паулища.

Причината е повече от налудничава. Той беше забелязан от главния съдия да уринира край резервната скамейка, съобщава Ройтерс.

"Изгоних го, защото напусна игрището, за да уринира в близост до резервната скамейка на отбора си преди началото на мача", пише реферът Густаво Оланда Соуса в официалния доклад след двубоя.

След като Микаел, който играе под наем от Спорт Ресифе, бе изгонен преди началото на срещата, Сан Жозе имаше право да го замени в стартовите 11 и клубът го направи с Че Че. Той пък отбеляза първия гол за победа с 2:1.