Световен футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Ужасяваща трагедия! Мълния уби футболист и рани 12 (ВИДЕО 18+) Кадрите не са подходящи за чувствителни зрители

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Истински кошмар се разигра по време на футболен мач в Тайланд. Мощна мълния удари терена, като уби един играч и рани още 12 души.

Шокиращи кадри показват как двата отбора продължават да играят въпреки проливния мусонен дъжд. Само секунди по-късно ослепителна светкавица прорязва небето. От мястото на удара се издигат пламъци и облак дим, докато футболистите панически започват да бягат във всички посоки.

Най-тежко пострадал е 24-годишният Сафуан Авае, който поема пълната сила на удара. Съотборниците му веднага се втурват към него и отчаяно се опитват да го върнат към живота, докато зрители с чадъри се събират около пострадалия и помагат за пренасянето му на носилка под проливния дъжд.

На мястото незабавно пристигат екипи на спешна помощ, а футболистът е транспортиран в болница в критично състояние. Въпреки усилията на лекарите той по-късно умира от тежките си наранявания.

"Въпреки че медицинските екипи направиха всичко възможно да го спасят, пострадалият почина вследствие на тежките травми, получени при инцидента", заяви началникът на местната полиция Тун Сирихунт.

Освен загиналия, още 12 футболисти получават изгаряния при удара на мълнията.

Трагедията се случва по време на регионалния турнир "Голок Къп" на стадион "Сантипап" в провинция Наратхиват, където участват местни и смесени аматьорски отбори от Тайланд и Малайзия.

Сафуан Авае наскоро е сбъднал една от най-големите си мечти, след като подписва с полупрофесионалния клуб ФК Яла, който се състезава в Трета лига на Тайланд.

От клуба публикуваха емоционално послание в памет на своя нов футболист:

"Наистина принадлежим на Аллах и при Него ще се завърнем. Изказваме най-искрените си съболезнования на семейството на Сафуан Авае."

По това време на годината Югоизточна Азия се намира в разгара на дъждовния сезон, който продължава от май до октомври и често носи мощни гръмотевични бури и внезапни наводнения.