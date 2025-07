В Барселона се притесняват за "мафиота" Ламин Ямал (ВИДЕО)

Ръководството на Барселона е "силно притеснено" за скандала с Ламин Ямал на рождения му ден. Нападателят на каталунците и националния отбор на Испания бе силно разкритикуван за партито, в което се твърди, че е "експлоатирал хора с нисък ръст" и е поканил жени със "специфични размери на бюста".

През последните дни се появиха снимки на гостите на частното парти, които показват петима мъже с ахондроплазия. На рождения ден са присъствали над 200 души, сред които съотборниците на Ямал - Роберт Левандовски, Алехандро Балде и Гави.

Gavi enjoys his time at Lamine Yamal's birthday party. pic.twitter.com/YjDOlpzAm0

В предаването Y ahora Sonsoles, където бащата на 18-годишният футболист даде интервю, журналистката Пипи Естрада съобщи, че ръководството на Барселона е притеснено за своя играч. Тя сравни Ямал с новото попълнение на Реал Мадрид - 17-годишния Франко Мастантуоно.

"Обзалагам се, че Мастантуоно не би организирал подобно парти, защото президентът Флорентино Перес няма да му позволи. На Барса не им харесва, те са много притеснени. Ръководството на клуба трябва да му се обади и да му каже: "На грешен път си".

Това се случва броени дни, след като се появиха спекулации, че Ямал излиза с еротичния модел Фати Васкес, която е с 12 години по-голяма от него. Двамата бяха забелязани заедно на почивка на остров Пантелерия, Южна Сицилия.

След това европейският шампион с Испания отхвърли слуховете, като публикува снимка в социалните мрежи заедно с бившия футболист на Барселона - Неймар, на която пише: "Самотен и щастлив, това е Бразилия!"

18-ият му рожден ден обаче предизвика още противоречия след твърденията на модела Клаудия Калво, която споделя, че Ямал е платил на 12 жени с "определен размер на бюста", за да присъстват на партито. "Поканиха ме да отида на рождения ден на Ламин Ямал. Предложиха ни между 10 хил. и 20 хил. евро, но не знаех какво точно се очаква от нас. Искаха блондинки с много конкретни размери на бюста. Не ни беше позволено да носим телефони. Интересуваха се единствено от размера на гърдите и цвета на косата", сподели носителката на титлата Miss Teenager Europe 2022.

De acordo com a modelo Claudia Calvo, Lamine Yamal pediu 12 "garotas de programa" para sua festa de aniversário. Ainda segundo a modelo o jogador do Barcelona pediu mulheres loiras com seios bem específicos (grandes). @tardeartv pic.twitter.com/aWOcXPy5nm

Случаят очаквано получи широк отзвук и предизвика гневна реакция от Асоциацията на хората с ахондроплазия и други скелетни дисплазии (ADEE), която е част от Испанската конфедерация на хората с физически и органични увреждания (COCEMFE).

Президентът на ADEE - Каролина Пуенте, заяви: "Недопустимо е през 21-ви век хора с нанизъм да продължават на бъдат използвани за забавление на частни партита, а още по-сериозно е, когато тези инциденти включват публични личности като Ламин Ямал".

New footage of the 'party dwarves' paid to attend Lamine Yamal's 18th birthday has emerged pic.twitter.com/YJmlXaGhQV