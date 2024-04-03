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Вкара страшен гол и отиде да празнува с... пениса си (ВИДЕО)

Нападател на Розенборг даде шокиращо интервю след победа

Вкара страшен гол и отиде да празнува с... пениса си (ВИДЕО)

Норвежки футболист отбеляза страхотен гол, след което даде шокиращо интервю. В понеделник Оле Сетер вкара с топовен удар отдалеч при победата на Розенборг с 2:0 над Сандефьорд.

След двубоя емоциите очевидно му дойдоха в повече. И с отговорите си остави репортера със отворена уста.

"Как ще празнувам гола довечера? Честно казано, не го помня добре. Прибирам се вкъщи - телефон в лявата ръка и пенис в дясната. Ще се забавлявам. Все пак ще е късно вечерта", откровен до болка беше Сетер.

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Логично думите му предизвикаха много коментари в Норвегия. Впоследствие Сетер все пак се извини. "Ако някой се е почувствал обиден, съжалявам. Но просто съм си такъв."

И макар че много от феновете останаха възмутени, други приветстваха Оле като легенда. Той играе за Розенборг от 2021 г., като се е разписал 23 пъти.

Тагове:

гол интервю норвегия розенборг пенис попадение

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