Запалиха къщата на национал (ВИДЕО)

Къщата на еквадорския национал Хуан Касарес е била подпалена от нападатели. Полицията в южноамериканската страна твърди, че извършителите са ясни и са известни рекетьори.

Нападението

Кадри от нападението показват как един от маскираните мъже залива външната стена с бензин, а друг хвърля коктейли Молотов в имението. Докато те изпълняват задачата си, трети записва всичко с телефона си.

Престъплението се е случил в ранните часове на сутринта в Кининде - малко градче, северозападно от столицата Кито.

Според Need to Know, 33-годишният халф не е бил у дома, когато е станало нападението, а е бил в столицата със своите съотборници от Индепендиенте.

#Noticia | La casa de la madre del futbolista Juan Cazares fue atacada con bombas molotov en Esmeraldas. Tres encapuchados incendiaron parte del domicilio. La víctima no estaba presente. El hecho ocurre en una provincia bajo estado de excepción por violencia criminal. #Seguridad… pic.twitter.com/Hi0Qq3Yiww — Informatech (@Informatech_ec) May 8, 2025

Ами майка му?

Изданието обаче твърди, че майката на Касарес е единственият обитател на къщата и според местни информатори, нападението може да е свързано със скорошни опити за изнудване на семейството на футболиста.

Касарес се радва на сравнително успешна кариера в Южна Америка, като е играл за Ривър Плейт, Атлетико Минейро, Коринтианс, Флуминенсе и Сантош.

За националния отбор на Еквадор той има 22 мача, като бе част от селекцията за Копа Америка през 2015 и 2016 година.

