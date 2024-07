Бащата на Коби го последва на небето

Нова трагедия сполетя семейството на покойната баскетболна икона Коби Брайънт. На 69-годишна възраст си отиде неговият баща Джо.

Причината за смъртта е инфаркт.

Самият Джо също е играл в НБА. Той е избор №14 в Драфт 1975, като след това носи екипите на Филаделфия, Сан Диего и Хюстън. По-късно се преориентира към европейския баскетбол и играе в Италия за отборите на Риети, Реджо Калабрия, Пистоия и Реджана.

След професионалната си кариера Брайънт-старши става треньор и три сезона е начело на Лос Анджелис Спаркс в женската НБА. Последният му тим е японският Фукуока през 2014/15.

Коби Брайънт загина в катастрофа с хеликоптер в Калабасас през януари 2020 г. На борда беше и дъщеря му Джиана, както и още седем души. Никой не оцеля в инцидента.

