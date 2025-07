Неотдавна Виктор Осимен беше една от звездите на Наполи. Нигерийският нападател отбеляза 26 гола в 32 мача в Серия "А" през сезон 2022/2023 насам, извеждайки "адзурите" до първото им Скудето от 90-те години насам.

Колкото бе обичан в Неапол тогава, толкова е мразен сега! Ултраси на "партенопеите" изпратиха остро послание към бившия си любимец. Осимен, който е пред трансфер в Галатасарай, беше наречен "селянин". Крайните фенове му припомниха също, че свещената за тях небесносиня фланелка е носил великият Диего Армандо Марадона.

"Осимен, невежеството винаги ще доминира в живота ти... Селянин, помни, че Марадона е играл тук!", гласи един от транспарантите на тифозите.

Осимен направи име с Наполи, след като южняците го привлякоха от френския Лил с трансфер на стойност 80 млн. евро през 2020 г.

Миналото лято обаче нападателят се скара с клубния президент Аурелио Де Лаурентис и обяви, че повече няма да играе за тима.

Никой европейски гранд не го привлече и той се озова под скъп наем в турския гранд Галатасарай, с който спечели титлата и Купата на страната, реализирайки 37 попадения в 41 двубоя във всички турнири.

В момента Осимен опитва всичко, за да премине за постоянно в "Джим Бом" срещу 75 млн. евро. Той разгневи допълнително феновете на Наполи, след като стана ясно, че е подал медицинска бележка, за да избегне участие в предсезонната подготовка на италианския шампион.

