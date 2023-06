Денис Родман: Сексът с различни жени се превърна в работа за мен

Денис Родман не е просто бивш баскетболист. Той спечели пет шампионски пръстена на НБА (1989 и 1990 г. с Лошите момчета на Пистънс и 1996, 1997 и 1998 с Чикаго Булс на Джордан). Член е на баскетболната Зала на славата от 2011 г.

Глиста винаги е бил своенравен и противоречив на и извън паркета, където неговите ексцентричности, особено с жени, в крайна сметка засенчват портрета му на баскетболна звезда.

В своята автобиографична книга - I Should Be Dead By Now: The Wild and Crazy Times of the NBA's Greatest Rebounder, той говори с подробности за сексуалния си живот с Кармен Електра, една от главните героини на „Спасители на плажа“, с която изживян бурен роман.

"Не знам какво беше с Кармен. Може би защото в този момент от живота ми правех секс с много различни жени. Толкова много, че понякога това се превръщаше в работа. С нея беше различно, беше хубаво. На точното време и на точното място."

Спомня си как една от първите му срещи с актрисата, го е белязала: "Наистина ли живееш тук?", пита Кармен първия път, когато я заведе у дома. "Да", отговаря Родман.

"Отидохме да ядем суши, прибрахме се, легнахме на леглото и се гледахме и говорехме, говорехме, говорехме... Тя беше там четири или пет дни, спеше в къщата ми, в моето легло и никога не сме правили любов. Беше нещо нереално", обяснява той в книгата си.