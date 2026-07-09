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263 дни по-късно: Наш вратар се завърна след кошмарна травма

Бившият вратар на Черно море и ЦСКА Иван Дюлгеров отново в игра за Шериф Тираспол

263 дни по-късно: Наш вратар се завърна след кошмарна травма
 

Точно 263 дни след като претърпя една от най-ужасните контузии във футбола, бившият вратар на Черно море и ЦСКА Иван Дюлгеров се завърна на терена. 26-годишният страж започна от първата минута за своя Шериф Тираспол в квалификациите на Лига Европа срещу словенския Алуминий.

Българинът направи силен мач и успя да опази вратата си суха, а двубоят завърши без попадение.

Срещата бе първа за Дюлгеров от 21 септември, когато пази в местното първенство срещу Зимбру.

Месец по-късно той скъса връзки, което го извади от игра за повече от шест месеца. Преди контузията националът бе неизменен титуляр под рамката на вратата за Шериф.

Победителят от сблъсъка Шериф - Алуминий ще срещне Макаби Тел Авив във втория предварителен кръг на надпреварата.

Друг български футболист - защитникът Александър Ангелов, игра цял мач и получи жълт картон за своя Милсами при равенството 1:1 като гост на босненския Вележ Мостар в Лига на конференциите.

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