263 дни по-късно: Наш вратар се завърна след кошмарна травма
Бившият вратар на Черно море и ЦСКА Иван Дюлгеров отново в игра за Шериф Тираспол
Точно 263 дни след като претърпя една от най-ужасните контузии във футбола, бившият вратар на Черно море и ЦСКА Иван Дюлгеров се завърна на терена. 26-годишният страж започна от първата минута за своя Шериф Тираспол в квалификациите на Лига Европа срещу словенския Алуминий.
Българинът направи силен мач и успя да опази вратата си суха, а двубоят завърши без попадение.
Срещата бе първа за Дюлгеров от 21 септември, когато пази в местното първенство срещу Зимбру.
Месец по-късно той скъса връзки, което го извади от игра за повече от шест месеца. Преди контузията националът бе неизменен титуляр под рамката на вратата за Шериф.
Победителят от сблъсъка Шериф - Алуминий ще срещне Макаби Тел Авив във втория предварителен кръг на надпреварата.
Друг български футболист - защитникът Александър Ангелов, игра цял мач и получи жълт картон за своя Милсами при равенството 1:1 като гост на босненския Вележ Мостар в Лига на конференциите.Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google