Съдържание от партньори Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Локомотив Пловдив представи юбилейните екипи с нов генерален спонсор Специалната колекция е посветена на 100-годишнината на клуба

ПФК Локомотив Пловдив официално представи новите си мачови екипи за сезон 2026/27 - специална юбилейна колекция, създадена по повод 100-годишнината на клуба.



За първи път футболистите ще излязат на терена с логото на новия генерален спонсор - символично начало на ново партньорство, което стартира именно в юбилейния сезон на „черно-белите“.





В центъра на колекцията е черната домакинска фланелка - вдъхновена от първия черен екип на „Спортклуб“, избран от основателите след обединението на „Караджа“ и „Атлетик“ през 1926 година. Фините бели линии препращат към емблематичното черно-бяло райе - символ, който поколения локомотивци носят с гордост.



Гостуващият и резервният екип допълват юбилейната серия, съчетавайки уважение към историята на клуба с модерна визия за новия сезон.





Новите екипи ще направят своя официален дебют в първия мач на Локомотив Пловдив за сезон 2026/27 - при гостуването на отбора в Разград. Двубоят ще постави началото на специална година, в която клубът отбелязва своя вековен юбилей и отваря нова глава заедно със своя генерален спонсор.