БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация ЦСКА не успя с Жан-Филип Гбамен за Дери Сити Лумбард Делова е в групата на Христо Янев. Аут са Адриан Лапеня, Кевин Додай и Матиас Фаетон

ЦСКА не успя да картотекира последното си ново попълнение Жан-Филип Гбамен за мачовете срещу Дери Сити от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Останалите привлечени през лятото футболисти - Жоел Цварц, Стефано Сенси и Тамиму Уору, ще бъдат на разположение на Христо Янев.

Гбамен беше представен в неделя. Котдивоарският централен защитник пристигна с респектираща заявка, включително трансфер за 25 милиона паунда в Евертън на Карло Анчелоти.

Без картотека за старта в Европа са още Адриан Лапеня, Кевин Додай и Матиас Фаетон. Испанският централен защитник едва ли ще остане през новия сезон, след като разочарова с изявите си през миналия.

Додай и Фаетон са собственост на ЦСКА, но играха като преотстъпени. Очаква се те отново да поемат към други отбори.

За сметка на това в групата попадна Лумбард Делова. Националът на Косово упорито е спряган за трансфер в Турция.

Първия сблъсък с Дери Сити пропускат още наказаният Макс Ебонг и възстановяващият се от инфекциозно заболяване Джеймс Ето‘о. Мачът е в четвъртък от 21 часа на стадион "Васил Левски".

Групата на ЦСКА

Вратари: 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 31. Даниел Николов;

Защитници: 2. Дейвид Пастор, 3. Тамиму Уору, 5. Лумбард Делова, 14. Теодор Иванов, 17. Анжело Мартино, 19. Андрей Йорданов, 32. Факундо Родригес, 91. Алекс Тунчев;

Полузащитници: 6. Бруно Жордао, 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 11. Мохамед Брахими, 30. Петко Панайотов, 80. Георги Чорбаджийски, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Ето'о;

Нападатели: 9. Леандро Годой, 10. Жоел Цварц, 28. Йоанис Питас, 34. Васил Каймаканов, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита.