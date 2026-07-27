БГ Футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация ЦСКА с първа победа, бивш на Локо наказа Ботев Пловдив “Червените“ обърнаха “канарчетата“ в София Снимка: Lap.bg

Първа шампионатна победа за ЦСКА от началото на сезона! "Червените" спечелиха с 3:2 срещу Ботев Пловдив в среща от втория кръг.

На Националния стадион столичният гранд изостана в 38' след попадение на Карлос Алгара, но осъществи обрат благодарение на бившия играч на Локомотив Пловдив - Жоел Зварц. Лятната покупка наказа "жълто-черните" с голове в 41' и 90', преди Йоанис Питас да покачи на 3:1 във втората минута от добавените 5.

Малко преди края Асен Чандъров съхрани надеждите на гостите за точка. "Армейците" потрепериха в последните секунди, но взеха своето.

В следващия кръг ЦСКА приема новака Дунав, докато Ботев Пловдив е домакин на Черно море.

Преди това на "червените" предстои реванш срещу Карабах (Азербайджан) във втория квалификационен кръг на Лига Европа. Тимът на Христо Янев стигна до 0:0 като гост в първия двубой.

Съставите

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов - 3. Тамиму Уору (31' - Пастор), 14. Теодор Иванов, 32. Факундо Родригес, 19. Андрей Йорданов (62' - 17. Анхело Мартино) - 30. Петко Панайотов (46' - 8. Стефано Сенси), 6. Бруно Жордао (К) (73' - 5. Жан Филип Гбамен), 7. Макс Ебонг - 11. Мохамед Брахими (46' - 28. Йоанис Питас), 10. Жоел Зварц, 38. Лео Перейра

Ботев: 29. Даниел Наумов (К) - 82. Владимир Мендеш, 20. Тимоти Ауани (70' - 4. Никола Солдо), 87. Симеон Петров, 27. Браян-Антъни Хайн - 10. Асен Чандъров, 14. Карлос Алгара - 66. Карлос Меоти (62' - 19. Мауро Родригес), 7. Никола Илиев (62' - 17. Георги Миланов), 90. Самуел Калу - 9. Чидера Окох (62' - 30. Франклин Маскоте)