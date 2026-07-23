Лига Европа Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация ЦСКА не се даде на Карабах в Лига Европа Всичко ще се реши в реванша в София Снимка: https://www.facebook.com/cskasofiaofficial

ЦСКА не се даде на Карабах в Лига Европа! Двата тима направиха 0:0 в първа среща от втория квалификационен кръг.

"Армейците" не се дадоха на фаворита пред около 25 000 зрители на ст. Тофик Бахрамов в Баку (Азербайджан).

Така всичко ще се решава след седмица - в реванша на Националния стадион в София.

Чиста мрежа в Баку

Нападателят на ЦСКА Йоанис Питас отправи първия удар към вратата още в 6', но той беше твърде слаб и не затрудни вратаря на домакините Матеуш Кохалски.

Играчите на Христо Янев се справяха добре с контролирането на центъра на терена и затваряха пространства, но липсата на прецизност в последната фаза им попречи да създадат сериозни опасности.

Снимка: https://www.facebook.com/cskasofiaofficial

Домакините стигнаха до гол в 58' след попадение на Кади Боржеш, но то беше отменено заради засада. Само две минути по-късно Леандро Годой опита удар с глава, който отново не затрудни Кохалски.

Най-добрата възможност за Карабах дойде десет минути преди края. Първо Лапоухов спаси удар извън наказателното поле на Педро Бикальо, а при последвалото разбъркване Гбамен изчисти с глава в ъглов удар, като за малко не си вкара автогол. Малко след това резервата Джони Монтиел също изпробва рефлекса на стража на ЦСКА, но Лапоухов се справи без проблеми.В заключителните минути домакините притиснаха ЦСКА и затегнаха обръча около наказателното поле, но защитата в червено и вратарят Лапоухов останаха непоклатими и опазиха мрежата си суха.

Снимка: https://www.facebook.com/cskasofiaofficial

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Карабах: 99. Матеуш Кочалски, 2. Матеус Силва, 55. Бадави Хюсеинов, 4. Бенче Варкони, 5. Бруно Ланга, 35. Педро Бикальо, 8. Марко Янкович, 21. Олексий Кашчук, 20. Кади Боржеш, 10. Абдела Зубир, 11. Закария Саво

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 14. Теодор Иванов, 5. Жан-Филип Гбамин, 32. Факундо Родригес, 2. Пастор, 7. Макс Ебонг, 6. Бруно Жордао (К), 8. Стефано Сенси, 17. Анхело Мартино, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой